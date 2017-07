Cinq mois après l’inauguration officielle du karting de Wavre, qui avait tourné au fiasco avec l’intoxication massive d’une septantaine de personnes au monoxyde de carbone, l’enquête suit son cours pour tenter de déterminer les causes exactes de l’incident. Et, par conséquent, les éventuelles responsabilités. "L’enquête se poursuit", se borne-t-on à expliquer, sans plus d’éléments, au sein du parquet du Brabant wallon.

Cela n’empêchait pas les responsables de ce (beau) projet d’expliquer, en mai dernier, que le karting devait rouvrir au mois de juillet. "Nous sommes restés en contact avec tous les pilotes intoxiqués et le plus important aujourd’hui est que tout le monde va bien, nous expliquait alors Ghislain de Mévius. Le problème ce jour-là est que l’extracteur ne fonctionnait tout simplement pas. Ce problème a été résolu et nous avons pris des mesures de sécurité supplémentaires afin qu’un tel événement ne se reproduise plus jamais. Et je peux annoncer avec certitude que notre karting sera enfin ouvert au public début du mois de juillet, avant le 15 en tout cas."

Un délai qui ne sera finalement pas tenu : une nouvelle enquête publique est actuellement ouverte à Wavre. Et elle court jusqu’au 12 juillet prochain. Une réouverture avant le 15 juillet est donc improbable. Voire impossible.

L’enquête publique en tant que telle concerne l’installation de 21 ventilateurs sur les façades nord et sud du bâtiment. Ce qui laisse présager que le système d’évacuation des gaz d’échappement n’avait pas été bien calculé et qu’au moment de l’ouverture officielle du karting, en février dernier, les installations n’étaient pas opérationnelles.

Reste à déterminer s’il s’agit d’une erreur dans la conception du karting ou si l’omission était volontaire, par exemple, pour limiter les coûts. Nous aurions aimé poser la question aux responsables du projet, mais ils sont restés sourds à nos appels.

Toujours est-il que si le permis était octroyé pour l’installation des 21 nouveaux ventilateurs, on ose imaginer que les installations seraient alors totalement opérationnelles et sans danger pour les amateurs de karting. Lesquels pourraient alors enfin profiter de cette infrastructure attendue depuis plusieurs années par les amateurs de sport automobile. Ce karting permettra, en effet, de combler un manque dans la Jeune Province, qui ne compte aucune infrastructure de ce genre sur son territoire.

Pour rappel, le karting doit permettre à 15 engins de circuler simultanément. Avec une particularité : la piste, parcourue en 51 secondes par les meilleurs lors de l’inauguration de février, s’élève sur deux niveaux, permettant d’offrir de nouvelles sensations aux pilotes.