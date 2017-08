Le Musée L, le nouveau musée de l'Université catholique de Louvain (UCL), ouvrira ses portes le 18 novembre 2017 à Louvain-la-Neuve, après deux ans et demi de travaux de rénovation de l'ancienne bibliothèque des Sciences et Technologies conçue par l'architecte André Jacqmain. Il s'agira du premier musée universitaire belge de grande envergure: ce Musée L dépassera les 5.800 mètres carrés sur six étages, dont 3.830 mètres carrés seront accessibles au grand public. Il s'agit d'un investissement de 10,4 millions d'euros, dont la majorité est assurée par le mécénat. Le financement du futur musée est un partenariat public/privé/mécénat. Le mécénat a également permis d'augmenter les collections, qui sont passées en 40 ans d'environ 4.000 œuvres à plus de 32.000 aujourd'hui. L'ancien bâtiment était devenu trop petit et sa présence était trop peu marquée dans la ville. L'ancienne bibliothèque des Sciences, elle, est par contre un bâtiment emblématique de Louvain-la-Neuve.

Les collections viennent des professeurs de l'UCL et de donations: on y trouve des œuvres d'art, des spécimens d'histoire naturelle, des objets archéologiques ou ethnographiques, ou encore des machines et inventions scientifiques. Le musée de l'UCL vise à faire dialoguer ces objets, et également raconter l'histoire de l'université.

Le musée comprendra aussi trois laboratoires d'expérimentation pour les visiteurs, un centre de documentation, 430 m2 de bureaux et d'atelier et 1.250 m2 d'espaces d'animation et accueil.