Le géant américain de la restauration rapide Burger King devrait ouvrir son premier établissement en Brabant wallon à la fin du mois d’octobre. Et c’est au sein de la cité universitaire de Louvain-la-Neuve - où l’on retrouve déjà trois fast-foods du genre (Goldway, Quick et le Zanzibar) - que les maîtres du Whopper et du Steakhouse ont décidé de s’installer.

La DH avait révélé en exclusivité, au mois de mai dernier, que le géant américain comptait s’installer au sein de la Cité impériale, un ancien restaurant chinois qui a fermé ses portes au mois de juillet dernier.

Aujourd’hui, les responsables de Burger King ont pris possession des lieux. Ils devraient ouvrir l’établissement d’ici quelques semaines. "L’ouverture est prévue pour la fin du mois d’octobre, peut-être pour le début novembre" , précise Kevin Derycke, le CEO de Burger King Belgique.

Avant cela, il va falloir démonter toute l’infrastructure intérieure du restaurant chinois, retirer toutes les décorations asiatiques et donner aux lieux une décoration plus moderne, à l’américaine. "On vient de débuter les travaux, précise Kevin Derycke. Ils vont prendre plus de temps que d’habitude car on va devoir tout casser à l’intérieur."

Les étudiants amateurs de ce genre de repas, qui feront leur rentrée à la mi-septembre, ne devront donc attendre qu’un bon mois avant l’ouverture. Et l’affluence dans le nouveau restaurant, le premier de la province, risque bien d’être au rendez-vous. Pour faire face à la clientèle attendue, Burger King vient de lancer sa campagne de recrutement. "On engagera plus d’une cinquantaine de personnes, conclut Kevin Derycke. Il y aura une équipe fixe et stable avec des temps pleins, des mi-temps, des tiers-temps… et des contrats d’étudiants avec des horaires variables."

Le futur Burger King a pour objectif de concurrencer les fast-foods de la région, dont le McDonald’s ouvert l’année dernière à Corbais.