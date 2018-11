Une petite centaine d'étudiants s'est rassemblée mardi sur la place de l'Université, à Louvain-la-Neuve, pour une action symbolique sur l'importance d'affronter sans délai les enjeux climatiques.

Une petite centaine d’étudiants de Louvain-la-Neuve ont participé mardi à une action symbolique menée sur la place de l’Université: il s’agissait d’un prélude à la marche « Claim the Climate » organisée à Bruxelles le dimanche 2 décembre, et pour laquelle les étudiants organisent un départ groupé en train, depuis la cité universitaire.

Mardi, ils ont déjà mobilisé via l’AGL, les kots à projets actifs en matière de développement durable et de transition écologique, Comac et EcoloJeunes.

© Fifi



« Refroidissons le réchauffement », « There is no Planet B » (il n’y pas de planète B), « L’horloge tourne », clamaient les pancartes brandies par les participants. Certains avaient aussi choisi l’humour décalé, n’hésitant pas à brandir un « T’es bonne sans carbone » dont l’histoire ne dit pas ce qu’en ont pensé les participants à l’action menée il y a quelques jours contre le sexisme…

© Fifi



Après avoir chanté ensemble d’autres slogans annonçant par exemple que les participants étaient plus chaud que le climat, les manifestants ont fait sonner leur réveil ensemble, sur le coup de 13 h15. Il s’agissait de faire passer le message aux politiques, afin de les réveiller sur les enjeux climatiques et les inciter à prendre des mesures fortes.

Les étudiants, eux, se disent déjà bien réveillés et réclament du changement ainsi que des décisions courageuses. Les représentants de l’AGL ont par ailleurs expliqué qu’ils discutaient actuellement dans les organes de l’Université pour que l’UCLouvain fasse le tri dans ses investissements bancaires, afin d’éliminer des participations au capital des entreprises les plus polluantes du monde.