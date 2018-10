La semaine dernière, de nombreux Brabançons wallons n'ont pas reçu leur courrier en fin de semaine et pour cause: une grosse partie des facteurs qui travaillent au centre de tri de Mont-Saint-Guibert se sont croisés les bras pour protester contre leurs conditions de travail. "Il y a un ras-le-bol général, déplore Goeffroy Neetens, facteur depuis 15 ans et délégué syndical . On a une surcharge de travail incroyable alors qu'on ne cesse de diminuer les effectifs." Et si la journée type du facteur débute vers 6h du matin et se termine vers 15h, dans la réalité, on en est très loin! "Généralement, on arrive vers 6h15 et on commence le travail collectif à 6h30. Tout cela devrait être fini vers 8h30 et nous devrions partir en tournée sur les coups de 9h. Sauf qu'en réalité, comme ce mercredi, il est 11h30 et la tournée n'est pas encore débuté tant il y a du travail à faire." Résultat: au lieu de terminer leur journée vers 15h, comme c'est prévu, les facteurs quittent parfois le centre de tri de Mont-Saint-Guibert... vers 19h!





Le gros problème, c'est la réorganisation des tournées qui applique une importante surcharge de travail pour les employés. "Plusieurs services ont été supprimés et du coup, ils sont répartis sur les services qui restent. On se retrouve parfois avec des facteurs qui doivent faire 800 boîtes aux lettres et ça peut monter jusqu'à 1.000!", continue Goeffroy Neetens. Continuer de travailler dans ces conditions n'est plus possible et c'est pour cette raison que le service a débrayé la semaine dernière. "Humainement, c'est impossible de tout faire en une journée et du coup, une partie du courrier n'est pas distribué et ce sont les gens qui en payent les conséquences car ils doivent parfois attendre avant de recevoir leur plaque d'immatriculation ou leurs papiers de voiture. D'ailleurs, tous les jours, les facteurs se font invectiver par les citoyens."





Pour les facteurs, faire grève est vraiment le dernier moyen pour se faire entendre. "On n'aime pas faire grève. D'ailleurs, pour nous, ce n'est pas comme un chauffeur de bus qui fait grève. Le lendemain, il n'a pas deux fois plus de passagers. Nous, on se retrouve avec deux fois plus de travail à faire. Mais on n'a plus choix. Il faut vraiment que les choses changent, que des services soient rouverts mais s'il faut ecore repasser par des actions de grève pour nous faire entendre, on le fera. Même si on ose espérer ne pas devoir passer par là. On croit au changement et on espère qu'il aura lieu", conclut Goeffroy Neetens.