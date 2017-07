Qui n’a jamais été dégoûté par les statistiques, à l’école ou à l’université ? Quel que soit le parcours choisi, le cours de stats reste bien souvent un passage obligé. Une bête noire même, vous diront beaucoup d’étudiants.

Et pourtant, les statistiques peuvent s’avérer utiles et ludiques. C’est le pari que s’est lancé Nathan Uyttendaele, chercheur à l’UCL et deux complices, devenus amis, Gwenaël Grisi et Laura Maugeri. “Lors de mes séances d’exercices avec les étudiants, je cherchais à rendre les séances les plus attrayantes possibles en dehors du local, explique Nathan Uyttendaele. Or, faire des vidéos devant un tableau noir, ce n’est pas intéressant et cela n’aurait pas marché. J’ai donc effectué plusieurs recherches sur Google et je suis tombé sur une vidéo de Laura. Je l’ai contactée et elle a directement été séduite par le projet.”

Gwenaël, enseignant à l’académie d’Evere et compositeur, est venu apporter sa patte musicale. Une fois le trio constitué, il fallait donner une touche plus sexy et attrayante au projet et aux statistiques en général, surtout pour le grand public. D’où l’idée d’inclure un personnage virtuel, Albert le chat. “Son prénom ne fait pas référence au Roi Albert ! (rires). C’est plutôt en hommage au court-métrage The Missing Scarf. L’écureuil de ce petit film d’animation s’appelle Albert. Nous avons ensuite choisi un chat car c’est un animal qui a fait ses preuves sur internet, comme lors du #Brusselslockdown sur Twitter”, détaille Nathan.

Les débuts sont difficiles et le succès mitigé. “Nos premières vidéos étaient vues par 100, 200 internautes à peine. Mais nous restions motivés pour continuer. Jusqu’au jour où nous avons réalisé une vidéo, il y a un an, sur les élections françaises intitulée Monsieur le président, avez-vous vraiment gagné cette élection ? Elle a cartonné. En une nuit, elle a obtenu près 10.000 vues. Aujourd’hui, elle en compte plus de 300.000. C’est à partir de ce moment-là que notre chaîne YouTube a commencé à prendre de l’ampleur”, conclut le chercheur. Jusqu’à en devenir la première chaîne YouTube consacrée aux sciences en Belgique francophone. Et peut-être quelques dégoûtés des statistiques en moins.