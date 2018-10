Pas moins de 45.000 fêtards devraient participer à l'événement

Le coup d'envoi des 24 heures vélos de Louvain-la-Neuve vient d'être donné, sur les coups de 13 h, sur la Grand-Place néolouvaniste en présence des autorités communales et wallonnes. Au total, 82 équipes parcourront les quatre kilomètres du tracé durant deux tours d'horloge. Certains plus rapidement que d'autres : si sept équipages tenteront d'effectuer le plus de tours possible, les regards seront principalement tournés vers les vélos folkloriques, au nombre de 43 cette année. Entre hélicoptères, chars, véhicules de police et autres constructions difficilement qualifiables, le but sera pour eux d'au moins parcourir le nombre de tour minimum pour pouvoir participer au concours du vélo folklorique et peut-être revendiquer le titre du plus beau vélo de cette 41e edition. A noter par ailleurs que 22 vélos humanitaires tourneront pour récolter des fonds pour les causes qu'ils défendent tandis que 10 vélos de membres du personnel de l'UCL prendront également le départ.

Si le dispositif de sécurité a été allégé par rapport à l'année dernière, environ 400 policiers et plus d'une centaine de secouristes de la Croix-Rouge, en plu des 9 médecins urgentistes et 18 infirmiers, sont toutefois mobilisés pour sécuriser l'événement.

Pour rappel, trois zones de concerts cernées par des barrières Herras ont été mises en place. Il sera interdit d'y circuler avec des sacs durant toute la durée des 24 h vélos.

Lesquelles s'annoncent particulièrement festives : près de 100.000 litres de bière devraient être consommés en 24 heures par les 45.000 fêtards attendus durant l'événement.

Le plus gros événement estudiantin du pays se terminera, jeudi midi, par le concert du chanteur Colonel Reyel. La remise des prix aura lieu dans la foulée, vers 13 h ce jeudi.