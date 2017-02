Le CSE Animations (Centre Sportif Etudiant de l’UCL) l'a confirmé ce jeudi matin: la 40e édition des 24h vélo de Louvain-la-Neuve se déroulera finalement ces 25 et 26 octobre 2017. Seul obstacle mais il n'est pas négligeable: vu l’importance des nouvelles mesures de sécurité à mettre en oeuvre, le CSE est toujours à la recherche de subsides ou sponsors, pour boucler son budget…

On se rappellera que, le CSE avait été contraint d’annuler l’édition 2016 des 24h vélo de LLN. En cause, le contexte sécuritaire et les coûts élevés inhérents à la sécurité de l’événement.

Après de multiples contacts avec les différents acteurs impliqués par l’organisation des 24h vélo (police, pompiers, Croix-Rouge, UCL et Ville d’OLLN), le CSE prévoit, concrètement, pour la 40e édition des 24h : 1. Des mesures de sécurité renforcées dans le centre-ville de LLN (à la demande de la police) : les festivités se dérouleront dans un vaste périmètre au centre-ville de LLN,

totalement fermé par des barrières et sécurisé, qui s’étendra de la place des Wallons jusqu’au Parking Leclercq en passant par la place de l’Université et la Grand Place. Pas moins de onze entrées seront installées sur le pourtour du périmètre d’animation, avec des contrôles d'accès pour chacune d'elles. Plusieurs sous-zones d'animations seront installées au coeur du périmètre; elles aussi entourées de barrières, avec contrôles d’accès. Par ailleurs, les accès via les parkings et les quais souterrains seront tous contrôlés voire fermés.

Le Centre sportif étudiant a aussi tenu à maintenir le folklore étudiant et le caractère fédérateur des 24 heures. Elles resteront donc gratuites afin d'être accessibles à tous, sans discrimination. En même temps, à travers diverses activités, elles continueront à s'ouvrir à tous les publics: les enfants, les ados, les familles, les habitants, jeunes et moins jeunes.

Pas de changements non plus pour ce qui est des zones de concerts: elles seront identiques aux éditions précédentes (à l’exception de la Place de sciences).

Un partenariat avec la Province du Brabant wallon

On l'aura compris: le budget dédié à la sécurité sera évidemment à la hausse. Selon le CSE, le budget, uniquement lié à la sécurité s'établira à 100.000 euros. Il sera donc cinq fois plus important par rapport aux éditions précédentes. Le budget total du CSE sera de + de 200 000 € en 2017 contre 110 000 € en 2015.

Cette hausse importante des coûts a des conséquences: le Cenntre sportif étudiant est toujours en quête de nouveaux partenaires publics ou privés pour boucler ce budget…

Un nouveau partenariat est ainsi envisagé avec la Province du Brabant wallon.

Par tous ces aménagements, on peuit estimer que les 24 heures vélos et leur caractère festif de toujours sont sauivés: cela restera avant tout une épreuve sportive mais aussi folklorique qui s'adresse à un public certes néolouvaniste mais aussi régional voire national…