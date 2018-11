Le 23 janvier dernier, peu après sept heures du matin, un conducteur du TEC avait le pantalon ouvert et le sexe à l’air, du côté des buissons situés à proximité de la gare des bus. Il n’y avait visiblement pas grand monde dans le coin, mais la scène n’a pas échappé à un garde de l’UCLouvain, qui l’a vue sur l’écran du système de vidéosurveillance et s’est posé des questions sur le comportement suspect du gaillard.

Les enquêteurs ont estimé qu’il s’agissait de faits d’exhibitionnisme et le conducteur s’est retrouvé sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel pour outrage public aux mœurs. Il s’est dit innocent et a expliqué, appuyé par son avocate, qu’il avait juste voulu satisfaire un besoin naturel. D’accord, il y a des toilettes non loin de là, mais, à sept heures du matin, tout était fermé. Et il ne pouvait pas attendre.

Il s’est donc dirigé vers la zone de buissons, non pour s’exhiber mais au contraire pour être le plus discret possible et faire ce qu’il avait à faire. L’avocate de la défense a d’ailleurs fait remarquer au tribunal qu’il n’y avait eu aucune plainte déposée par des passants ou des passantes…

Du côté du ministère public en revanche, on estimait que la scène filmée par les caméras de surveillance n’était pas vraiment compatible avec la version des faits livrée par le prévenu. Et le problème de ce chauffeur de bus est qu’il a des antécédents judiciaires spécifiques.

En effet, en 1989, il s’était déjà illustré en s’exhibant dans le métro. Puis en 2000, c’est devant deux étudiantes qu’il s’était masturbé. Il avait obtenu alors la suspension du prononcé de la condamnation mais, cette fois, avec une troisième scène du genre, cela ne passe plus… "Cela dure depuis trop longtemps : il faut imposer un suivi thérapeutique sinon, ce sera quatre mois de prison", avait requis le ministère public à l’audience.

Le jugement est tombé mercredi : le tribunal écarte la version du prévenu et lui inflige une peine de deux mois de prison assortis d’un sursis de trois ans, ainsi qu’une amende ferme de six cents euros.