Elle commet un vol à l'étalage alors qu'il est recherché par la police

Mercredi, les policiers ottintois ont, par hasard, intercepté un individu recherché par la justice lors d’un banal vol à l’étalage. En effet, vers 16 h 30, le Wavrien de 26 ans s’est rendu au magasin Clair’s de l'Esplanade avec sa petite amie, âgée de 21 ans.

Lors de leur virée shopping, la jeune fille a tenté de voler des accessoires dans le magasin avant de se faire intercepter par les policiers. Lors de l’interrogatoire de son compagnon, les policiers se sont aperçus que l’individu était signalé par la justice et la police. En effet, ce dernier avait été condamné à 4 mois de prison et, ne s’était pas présenté à la prison pour y purger sa peine. Il était sous le coup d’une ordonnance de capture. Il a été présenté à la prison de Nivelles ce jeudi.

Une heure plus tôt, les policiers étaient également intervenus dans le centre commercial pour un autre vol à l’étalage. Deux jeunes filles nées en 2001 et 2002, originaires de Wavre et Rixensart, avaient été interpellées pour un vol de lunettes de soleil. Lors de leur interrogatoire, les deux jeunes voleuses ont avoué le vol d’une bague et d’un rouge à lèvre dans un autre magasin.