Un étudiant de l’UCL vient de lancer une application pour court-circuiter les longues files

Les étudiants et employés sur le site universitaire ne diront pas le contraire : le temps de midi, les files devant les sandwicheries sont longues… Trop longues. Il faut parfois attendre plus de 20 minutes avant d’avoir enfin son sandwich.

C’est ce qui a donné l’idée à un de ces habitués des files d’attente de trouver la parade pour éviter les files. "J’ai moi-même vécu les longues files d’attente avant d’être servi, explique Théo, étudiant à l’UCL. Les temps de midi sont courts et le temps est précieux, surtout avec cette météo. Il est dommage de perdre son temps dans des files."

Durant le dernier blocus, en plus de réviser ses cours, il s’est penché sur sa nouvelle idée et a chipoté une nouvelle plateforme en ligne : midi.be. "Au départ, on commandait son sandwich à partir d’un site Internet. Maintenant, cela se décline en application pour smartphone", enchaîne-t-il.

Comment ça marche ? "Une fois sur la plateforme, on commande son sandwich. Le plus souvent, dans la matinée. Après la commande, on doit juste encoder son nom, son prénom et son numéro de téléphone. Tout de suite après, l’établissement partenaire reçoit une notification de la commande. Et, enfin, pour le retrait sur place, il vous suffit de passer devant la file, ou d’aller au comptoir prévu pour les commandes en ligne et vous payez votre commande sur place. S’inscrire est également gratuit."

Selon l’étudiant, l’avantage est double : "Pour les clients, c’est la rapidité et la simplicité en plus. Et pour les commerçants, l’avantage est qu’ils peuvent mieux organiser leurs matinées en fonction des commandes qu’ils reçoivent."

C’est aussi un plus pour les commerçants qui peuvent attirer la clientèle d’un concurrent qui ne dispose pas de l’application. Actuellement, trois sandwicheries sont partenaires à Louvain-la-Neuve : la Sandwicherie, le Crousti et Rezistanz (Zanzibar). "D’ici peu, d’autres devraient devenir des partenaires. Pour les utilisateurs, l’offre sera ainsi plus large et plus étoffée."

L’application midi.be sera prochainement disponible sur la plateforme Android et, dans un deuxième temps, sur iPhone. De là à devenir une activité rémunératrice ? "Non, répond-il. Je fais cela pour m’amuser. Pour le moment, je me concentre sur Louvain-la-Neuve, mais à l’avenir, pourquoi pas développer le concept sur d’autres sites universitaires comme Liège ou Bruxelles."