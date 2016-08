Miss Brabant wallon est néerlandophone !

Brabant Wallon

Après près de quatre heures d’un suspense quasi insoutenable pour une soixantaine de candidates aux titres de Miss Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur, c’est Raphaella Deuringer qui a été élue pour représenter la Jeune Province pour les 12 prochains mois, dimanche après-midi à Anderlecht.

"Je suis choquée. Heureuse, mais choquée", sont les premiers mots qui sont sortis de sa bouche après l’élection, alors qu’en larmes, elle tombait dans les bras de sa maman, elle aussi les yeux embués par l’émotion. "Je ne pensais pas que je remporterais ce titre, poursuit le joli brin de femme de 17 ans. Je pensais plutôt que mes deux dauphines le seraient. Mais pas moi. Elles sont toutes très jolies et ont de la personnalité. Je suis aussi très heureuse pour les Miss des autres provinces. Ce sont toutes des gentilles filles."

Raphaella n’a pas remporté ce titre que pour ses jolis yeux : la Waterlootoise a notamment marqué des points en s’exprimant tant en français qu’en néerlandais. Il faut dire que la jeune femme, parfaite bilingue, a le néerlandais comme langue maternelle. "Je suis néerlandophone, avoue-t-elle. Je vis seule avec ma mère à Waterloo. Elle m’a toujours soutenue dans tout ce que je faisais. C’est pour ça que je l’ai appelée pour la serrer dans mes bras, après avoir remporté l’élection."

Étudiant les langues et l’Économie à Alsemberg, Raphaella entend dignement représenter la province du Brabant wallon dans les prochaines années. "Je vais faire tout mon possible pour que les Brabançons wallons soient fiers de moi. Je le ferai en restant moi-même, en restant naturelle."

Dans le futur, outre sa participation au concours de Miss Belgique, en janvier prochain, Raphaella compte entamer des études de journalisme à l’université de Gand. "Ça peut paraître bizarre pour une miss, mais je m’intéresse beaucoup à la problématique du terrorisme. Je veux faire du journalisme pour dénoncer toutes les exactions qui sont commises au nom de telle ou telle idéologie."

Actuellement en cinquième secondaire, la jeune femme, chanteuse à ses heures, devra donc encore patienter deux ans avant de pouvoir se former à sa passion.





Miss BW serait… "Brabant wallontoise" !

Un concours de Miss ne serait pas sans doute pas un vrai concours sans ses perles. Si plusieurs miss ont, sans réelle nouveauté, indiqué que leur maman était la personne qu’elles admiraient le plus, c’est au présentateur que revient certainement la palme de la plus grosse boulette. Ou plutôt, des plus grosses boulettes. Avec deux énormités à son actif. D’abord en plaçant Nivelles en territoire hennuyer. Ensuite en qualifiant les habitants de notre province de… Brabant wallontois ! Aussi curieux que cela puisse, personne n’était présent pour le contredire…