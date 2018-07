Plusieurs milliers de Nivellois mais aussi des habitants des alentours et parfois des amateurs de musique live venus de beaucoup plus loin sont venus faire la fête dans le choeur de la cité des Aclots.



De quoi confirmer la réputation festive de la ville, que les autorités soutiennent en organisant non seulement ce 21 juillet depuis plusieurs années mais aussi le carnaval qui monte en puissance, les animations autour du Tour Sainte-Gertrude ou encore l’accueil du fameux « cube de verre » de Viva for Life qui reviendra en décembre prochain.

Mais vendredi soir, on était loin de la pluie froide de la fin de l’année: Mister Cover, la tête d’affiche de cette première soirée, a mais le feu sur la Grand-Place, faisant danser et chanter la foule en reprenant de grands tubes des années 80, 90 ou 2000.



L’ambiance était aussi chaude que la température et ce n’est pas terminé. Le Nivelles Summer Festival reprend en effet ce samedi à partir de 16 h avec différents styles musicaux: Hier Encore reprendra le répertoire de Charles Aznavour, les tubes revisités façon mini-fanfare pêchue par les Nerds mettront sans doute des fourmis dans les jambes du public avant de faire connaissance avec la Country de Dust’n Rain. Et à partir de 22 h, Hot for 90’s devrait à nouveau enflammer le coeur de la cité des Aclots.