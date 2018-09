Un torrent venant des champs a touché une dizaine de maisons d'Hévillers

Du côté de la rue de la Houssière à Hévillers, on n’a jamais connu cela. Un violent orage s’est abattu entre 18 h 30 et 19 heures à cet endroit. Jean-François Mailleux rentrait du boulot… “C’était un torrent qui dévalait la rue. Des cascades qui venaient des talus des champs. Jusqu’à 1 m d’eau et 50 cm de boue dans les maisons. Quatre habitations sont touchées dont celle d’un nouveau voisin qui a emménagé il y a à peine un mois. Ils venaient de terminer les peintures… Ils devront recommencer tout le rez-de-chaussée ou presque…”

Du côté de la rue des Tilleuls, même topo en un peu moins grave. “Nous, on avait déjà eu une fois ce problème il y a vingt et un ans, explique Angélique. Puis une autre fois, il y a approximativement dix ans. La commune a installé un petit bassin d’orage dans les champs entre le chemin Tollet et la rue des Tilleuls. Depuis lors on n’avait plus eu de soucis…”

Jusqu’à ce mercredi…

