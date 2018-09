Ce mercredi matin, peu avant 10h30, la circulation des trains entre Ottignies et Gembloux a été complètement interrompue pendant une grosse demi-heure. En cause: une personne a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant du haut d'un pont à proximité de Mont-Saint-Guibert.





La police et les ambulanciers sont rapidement intervenus sur place et d'après les dernières informations, la victime, une dame, serait toujours en vie et aurait pu être sauvée.