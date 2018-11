Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi par défaut Guillermo L., un jeune homme poursuivi pour vol, à un an de prison assorti d'un sursis pour la partie de la peine qui excède cinq mois.



En compagnie d'un mineur d'âge qui a été mis par la suite à disposition du juge de la jeunesse, le prévenu a commis un cambriolage dans une habitation de Wavre, dans la nuit du 18 au 19 août derniers. Ils se sont notamment emparés des clés d'une voiture et sont partis à bord du véhicule. Mais ils n'ont pas été très loin et se sont endormis dans l'habitacle, ce qui a permis leur arrestation. Le duo avait pénétré dans la maison de Wavre en passant par une veranda à l'arrière, dont la porte n'avait pas été verrouillée par le propriétaire. Une fois à l'intérieur, l'un des voleurs avait pris les clés du véhicule des occupants: elles avaient été laissées à vue sur la table du salon et la voiture était dans le garage. Les prévenus ne se sont pas servis du pistolet qu'ils avaient emporté.

Ils ont quitté les lieux à bord de la voiture mais ne sont pas allés très loin. Sans doute sous l'influence de l'alcool, ils ont choisi de s'arrêter et de piquer un petit somme. Ce qui a évidemment facilité leur arrestation par les policiers, qui ont également saisi l'arme qui se trouvait dans l'habitacle. Le tribunal en a ordonné la confiscation dans le jugement rendu mardi.