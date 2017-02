Le 27 février 2016, une équipe de jeunes joueurs de football de Braine-le-Château s’est rendue à Nivelles pour disputer un match contre des petits Aclots. Il n’y avait pas d’arbitre officiel disponible et pour éviter un report de la rencontre, c’est un proche du club de Nivelles qui a accepté d’endosser le rôle de l’homme en noir.

Mais sa manière de siffler n’a pas du tout plu au camp adverse. Et à la fin du match, Alain, le père d’un jeune footballeur castelbrainois, est allé le trouver pour lui dire sa manière de penser. D’après sa version, l’arbitre l’a provoqué et il l’a repoussé "pour se défendre." Ce n’est pas du tout ce qu’ont vu plusieurs témoins, qui décrivent un coup-de-poing asséné en pleine figure.

Le blessé a en effet encouru une plaie ouverte au visage, et il s’est fracturé le radius dans sa chute. "Je n’ai jamais voulu le frapper, a affirmé Alain devant le tribunal correctionnel où il était poursuivi pour ce coup volontaire. J’ai simplement voulu lui dire que ce qu’il avait fait était scandaleux, et lui demander s’il était fier de lui. S’il recule et qu’il tombe, ce n’est pas de ma faute…"

Réplique courroucée de la présidente : "Et vous, vous êtes fier de ce que vous avez fait ? Vous avez vu le certificat médical ?" L’Union belge a déjà agi : elle a radié Alain, qui ne peut plus ni jouer au football, ni entraîner une équipe. Mais l’homme, sur le banc des prévenus, continuait à nier.

Le jugement rendu hier rappelle les déclarations des témoins, celle de la victime et la compatibilité des lésions relevées par le médecin avec ces versions des faits. Le tribunal convient que le prévenu n’a pas d’antécédent. Mais vu la gravité des faits, il écope de trois mois de prison avec sursis et de 360 euros d’amende.