En cause : une erreur dans la procédure de rédaction du mandat d'arrêt

Le jeune Nivellois de 22 ans qui s'était rendu coupable d'une double tentative d'homicide dans la nuit de vendredi à samedi, a été relâché malgré la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre. En cause : une erreur dans la procédure de rédaction dudit mandat d'arrêt. Laquelle a entraîné la nullité du document et, a posteriori, la remise en liberté de l'individu. Celui-ci reste toutefois inculpé de double tentative de meurtre mais il ne devra pas séjourner en prison en l'attente de son procès.

Les faits qui lui sont reprochés ont donc été commis dans la nuit de vendredi à samedi. Vers 2 h 30, plusieurs individus étaient sortis d'un débit de boisson installé sur la Grand-Place de Nivelles. Une violente dispute, sur fond d'alcool, a alors éclaté. Pour une raison qui doit encore être déterminée par les enquêteurs, des insultes et des coups auraient été échangés. Jusqu’au moment choisi par notre homme, né en 1996 et domicilié dans la commune, de sortir un couteau de sa poche et de frapper à plusieurs reprises deux individus dans le dos.

L’auteur des faits, sous influence de la boisson, avait ensuite pris la fuite. Identifié par la police grâce au système de caméras de surveillance installé autour de la Grand-Place, il avait pu être interpellé chez lui, samedi matin, vers 10 h. Incarcéré, il avait été auditionné par un juge d’instruction qui avait décidé de le placer sous mandat d’arrêt. Un mandat d'arrêt aujourd'hui caduque.

Quant aux victimes, l’une d’entre elles avait été sérieusement blessée. "Ses jours ne sont toutefois pas en danger", précisait le procureur du Roi, Jean-Claude Elslander, lundi soir. Le procureur indiquait toutefois l’un de ses reins aurait été endommagé par les coups de couteau. L’autre victime avait déjà pu regagner son domicile, samedi après-midi.