Le 6 juillet vers 1 h du matin, la police est intervenue pour disperser des jeunes qui se disputaient sur la Grand-Place de Nivelles. Deux ont été interpellés et les autres se sont dispersés. Parmi ceux-ci se trouvait une jeune fille qui, un peu plus tard, faisait de l’esclandre sur la place de Lalieux.

Ivre, elle titubait et lorsque les policiers se sont approchés, elle leur a montré sa poitrine. Embarquée au commissariat, elle s’est débattue pour ne pas être mise en cellule et a décoché un vigoureux coup de pied dans les parties génitales d’un des agents. Elle abreuvait aussi les policiers d’insultes et a frappé une policière à la main.

De quoi se retrouver sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. La jeune mère de famille avait mélangé champagne et mojitos ce soir-là, et ne se souvenait pas pourquoi elle s’était énervée sur les policiers…

Elle a expliqué qu’elle n’avait pas délibérément montré sa poitrine, mais qu’elle voulait prendre des cartes glissées dans son soutien-gorge. "Je souhaite m’excuser, a-t-elle affirmé. Je ne sais pas ce qui m’a pris, j’ai vraiment honte de ce qui s’est passé. Quand une amie m’a raconté, je ne la croyais pas. J’ai traversé une période difficile, puis j’ai commencé à me reprendre et j’ai voulu fêter ça…"

Le jugement qui vient d’être rendu évoque une attitude inadmissible alors que la prévenue avait déjà connu des soucis lorsqu’elle était mineure d’âge. Mais il souligne aussi ses regrets sincères.

Elle obtient dès lors la suspension du prononcé, ce qui permettra que cette nuit d’ivresse ne laisse pas de trace dans son casier judiciaire si elle ne commet plus d’autres méfaits dans les trois ans à venir.