De nouveaux travaux sont annoncés sur l’autoroute E19, entre Nivelles Nord et Haut-Ittre : à partir de lundi prochain - le 24 septembre, donc - et jusqu’à la fin du mois de novembre, un chantier permettra de rénover le revêtement en direction de Bruxelles sur environ 3,5 kilomètres, de refaire une partie de l’échangeur de Haut-Ittre et de le sécuriser en ajoutant une deuxième voie dans deux des bretelles de sortie.

Les bretelles concernées sont celle qui sort du ring O en venant de Waterloo, où l’idée est de séparer les flux vers Bruxelles et vers Mons, et celle qui sort de l’autoroute E19 pour reprendre le ring O en direction de Waterloo.

L’entièreté du chantier, qui devrait être bouclé pour la fin du mois de novembre si le planning est respecté, est évaluée à 2,260 millions d’euros. Il est réalisé par la Sofico, en partenariat avec le SPW Infrastructures.

Concrètement, à partir de lundi prochain et jusqu’au 1er octobre, des travaux préparatoires seront effectués sur la E19 et ils nécessiteront de fermer une voie de circulation dans chaque sens.

Les responsables précisent cependant que cette mesure ne sera d’application qu’en dehors des heures de pointe. La nuit, l’autoroute sera également dégagée. C’est à partir du 1er octobre que le chantier d’asphaltage proprement dit débutera. Et là, la Sofico confirme que trois voies de circulation seront maintenues dans chaque sens.

Il faudra cependant respecter la limitation de vitesse, fixée dans le chantier à 70 km/h. La boucle de l’échangeur de Haut-Ittre venant de Mons vers la N28 sera fermée durant deux semaines, avec une déviation via la sortie Nivelles Nord pour remonter sur l’autoroute via l’accès Wauthier-Braine (22). Les dates ne sont pas encore précisées à ce stade.

Pendant une semaine également, la bretelle de l’échangeur venant de Haut-Ittre vers l’E19 en direction de Bruxelles sera fermée, avec une déviation via Ophain. Et une bretelle d’accès au ring O subira une fermeture de la même durée.

En ce qui concerne les travaux d’élargissement, ils entraîneront des passages via des voies réduites dans les bretelles concernées.