Gros moment de panique au sein du Shopping de Nivelles en ce début d'après-midi. A la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans un vide-ventilé au niveau du plafond du magasin HEMA, toute la galerie a été évacuée.Les services de secours sont rapidement arrivés sur place avec une ambulance, une auto-échelle, une auto-pompe et deux véhicules d'officiers. Actuellement, les pompiers de Nivelles tentent encore de localiser le foyer de cet incendie qui a provoqué un important dégagement de fumée.Fort heureusement, on ne déplore aucun blessé mais la galerie devrait être encore fermée pendant de nombreuses heures le temps d'éteindre l'incendie et de s'assurer qu'il n'y ait plus le moindre risque pour les commerçants et les clients.