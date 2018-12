A 16h, le premier domino sera poussé. L'opération permettra de récolter jusqu'à 12.500 euros pour Viva For Life

Si l’opération Viva for Life commencera officiellement lundi soir avec l’arrivée des animateurs de la RTBF dans le cube de verre installé sur le Grand-Place de Nivelles, on s’affaire déjà pour la bonne cause depuis samedi sur l’ancien site Peugeot, au 22 de la rue de l’Industrie, dans le zoning Sud.

En effet, une trentaine de bénévoles membres de l’intercommunale inBW se relaient pour construire un vaste parcours de dominos, placés sur environ 100 mètres carrés et dessinant les logos de Viva for Life. Environ 25.000 pièces sont en cours de placement et le premier sera basculé sur le coup de 16 h, provoquant une cascade spectaculaire qui devrait durer environ 4 minutes.

Le défi consiste, pour l’Intercommunale, à récolter 12.500 euros en faisant parrainer les dominos (0,5 euros par domino), principalement via la plafeforme officielle mise en ligne pour l’opération Viva for Life. Le public est également le bienvenu sur le site cet après-midi, pour assister à la chute des dominos. Différentes animations sont prévues pour permettre aux spectateurs de patienter.

Rappelons que l’opération Viva for Life vise à récolter un maximum de dons en faveur des associations qui luttent au quotidien contre la pauvreté infantile en Wallonie et à Bruxelles. L’édition 2017, qui s’était déjà déroulée à Nivelles, avait permis d’exploser les précédents records et de récolter un total de plus de 4,1 millions d’euros.