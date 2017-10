Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1h15 du matin, les pompiers de Nivelles ont été sollicités pour un incendie au sein d'une habitation de l'allée des Chambourrées à Nivelles. Le feu avait pris dans la cuisine et dans une casserole.Si les dégâts sont limités et ont uniquement été causés par les dégagements de fumée, les hommes du feu ont tout de même dû faire face à une victime. En effet, une personne, une dame âgée, a perdu la vie dans cet incendie.Pour le moment, on n'en sait pas plus sur la victime ni sur ce qu'il s'est passé.