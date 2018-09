Et il y a quelques moments forts, au sein du défilé, comme l’apparition des angelots qui sont juchés sur les chevaux de traits tirant le char. Il n’y a que six places et les réservations se font parfois… avant même la naissance ! Autant dire que les Aclots ne sont pas peu fier d’avoir un rejeton qui défile sur une des selles tant convoitée, et les flashes crépitent tout au long du parcours.