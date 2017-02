En augmentation quasi constante entre 1990 et 2009, les prix de l’immobilier observent, depuis cinq ans, une relative stabilisation en Brabant wallon. Un phénomène qui s’est confirmé en 2016 avec des prix des maisons qui observent même une légère baisse, estimée à 2,8 % par rapport à 2015, là où l’on observe une hausse de 0,9 % sur l’ensemble de la Belgique. Désormais, une maison dite classique se monnaierait autour des 302.000 € contre 310.000 € un an plus tôt.

Selon les responsables de la Chambre des Notaires du Brabant wallon, cette légère baisse des prix dans la Jeune Province s’expliquerait par un plafond atteint en matière d’immobilier. Et un pouvoir d’achat amoindri en raison d’une diminution des avantages fiscaux et d’une inflation importante. "On est arrivé à un maximum de ce que les habitants du Brabant wallon peuvent débourser pour faire l’acquisition d’une maison, précise Jean-Paul Mignon, notaire à Ittre. Ça change des augmentations de 10 % par an que l’on connaissait depuis le début des années 90. On peut d’ailleurs s’étonner que ce plafond n’ait pas été atteint plus tôt. Et on a eu la chance de passer à côté d’une bulle immobilière qui a éclaté dans d’autres pays européens."

Si, pour la deuxième année consécutive, le prix moyen des maisons est donc resté au-dessus des 300.000 €, les transactions immobilières concernant les maisons diminueraient tandis qu’un glissement se ferait ressentir vers le marché des appartements. Les Brabançons wallons ne pouvant plus s’acheter de maisons à un prix abordable, se tournent donc désormais vers les appartements.

Lesquels subissent donc logiquement une augmentation des prix de 4,6 %, selon le mécanisme de l’offre et la demande. Un appartement se vend, désormais, à 219.200 € contre 209.700 € en 2015. "Et l’on constate de plus en plus de transactions pour des appartements trois chambres, indique Nicolas Lambert, notaire à Braine-le-Château. Les Brabançons wallons préfèrent donc acheter des appartements plutôt que des maisons au prix beaucoup plus élevé."

Quant aux villas, la hausse enregistrée serait de 12,1 %. Mais la Chambre des Notaires entend relativiser ces chiffres. Le marché étant relativement restreint, il suffit qu’une maison soit vendue à 600.000 € pour faire grandement évoluer les moyennes.

Enfin, concernant 2017, les notaires entrevoient une dégradation des prix. "On n’est pas Madame Soleil mais les taux d’intérêts sont en train d’augmenter et l’inflation est également en hausse, précise Jean-Paul Mignon. Ce qui risque d’influer sur le prix des denrées alimentaires. Le pouvoir d’achat en sera réduit. Et, par conséquent, les acheteurs risquent de se tourner vers des biens immobiliers moins onéreux."

Un lissage des prix dans toute la province

Ces dernières années, les représentants de la Chambre des Notaires du Brabant wallon avaient souvent mis en évidence ce qu’ils appelaient le. À savoir, cette zone géographique constituée par l’université catholique de Louvain et les communes de la périphérie bruxelloise. C’est précisément dans cette zone que les prix étaient les plus élevés.

À l’inverse, les communes des extrêmes Est et Ouest de la province étaient souvent celles où les prix de l’immobilier étaient les plus abordables.

Aujourd’hui, le phénomène reste d’actualité. Mais les notaires du BW observent désormais un certain "lissage" dans les communes. Ainsi, Lasne, Waterloo et La Hulpe restent les plus chères de la province avec des prix respectifs de 455.000 €, 409.600 € et 408.800 €. Mais elles sont désormais talonnées par les communes qui les encerclent (Braine, Rixensart, Wavre,…).

Ces dernières étant désormais inabordables pour toute une série de candidats-acheteurs, ceux-ci se tournent vers les communes voisines qui connaissent donc une augmentation des prix.



Le secteur de la construction a le vent en poupe

Avec une influence jusque dans les communes de Tubize et Hélécine, très éloignées du centre du Brabant wallon mais ayant un accès relativement rapide vers la capitale bruxelloise. Ainsi, les prix des maisons à Hélécine ont progressé de 2,2 % pour arriver à 204.000 € et dépasser pour la première fois la barre des 200.000 €.Si les prix de l’immobilier ont tendance à se stabiliser en Brabant wallon, le secteur de la construction a encore de beaux jours devant lui. Il faut dire que le Belge a une brique dans le ventre et que devenir propriétaire est un rêve pour de nombreux citoyens.

Résultat : les demandes de permis de bâtir ont explosé l’an dernier en Brabant wallon. En témoigne le nombre de permis octroyés pour la construction de nouveaux logements. Si ceux-ci sont souvent l’apanage de gros promoteurs immobiliers qui sautent sur les moindres parcelles de terrains à vendre, on constate en 2016 une hausse de 18 % par rapport à 2015 de permis octroyés pour des logements en Brabant wallon. Et cela alors que la tendance, en Wallonie, est à la baisse (-16 %).

Selon Enguerrand de Pierpont, notaire à Braine-l’Alleud, cela s’expliquerait notamment par une forte demande en matière d’appartements, ceux-ci constituant plus de 50 % des nouveaux logements autorisés l’an dernier. "Et c’est à Nivelles, Braine-l’Alleud, Waterloo, Ottignies-LLN et Grez-Doiceau (NDLR : cette dernière étant boostée par un nouveau lotissement de 220, logements à Gastuche) que les nouveaux appartements ont été les plus nombreux en 2016", précise Enguerrant de Pierpont.

Les villas de luxe ne se vendent plus

Si le Brabant wallon compte parmi les plus nantis du pays, ceux-ci ont aussi leurs petits problèmes. Comme celui de ne pas savoir revendre leur maison. Selon les notaires du Brabant wallon, les maisons de plus d’un million d’euros ont en effet de plus en plus de mal à trouver preneur., candidat-notaire à Wavre.

Beaucoup même, comme en témoigne Emmanuel Estienne, notaire à Genappe : "Une villa a, par exemple, été mise en vente à Lasne pour 1,4 million d’euros, il y a deux ans. Mais elle n’a pas trouvé d’acheteur. Aujourd’hui, son prix a été fixé à 800.000 €…"

L'immobilier en BW en quelques chiffres

8,6

Les prix des terrains à bâtir ont connu une diminution de 8,6 % en 2016. "Mais c’est principalement en raison d’une année 2015 exceptionnelle, indiquent les notaires du Brabant wallon. Les chiffres de 2016 restent nettement supérieurs à ceux de 2012 à 2014."

35

Le prix des appartements a augmenté de près de 35 % l’an dernier à Louvain-la-Neuve. Un phénomène qui s’explique surtout par une explosion des ventes d’appartements neufs, lesquels influent donc sur la moyenne des prix. Un appartement se vend donc à 252.019 € à LLN contre une moyenne brabançonne de 219.000 €.

117

Le prix moyen des habitations à Lasne, commune la plus chère, était, en 2016, 117 % supérieur à ceux enregistrés à Tubize, commune la moins chère. Dans la première, les maisons classiques s’y sont vendues autour de 455.000 € contre 210.000 € pour la seconde.

302,8

Le prix moyen au mètre carré d’un terrain à bâtir en province du Brabant wallon a chuté de 8,6 % en 2016, pour arriver à 149,7€/m2. C’est à Braine-l’Alleud et à Waterloo que les prix des terrains sont les plus élevés avec respectivement 268,9€/m2 et 302,8€/m2.

1.176

C’est le nombre de permis de construire qui ont été accordés en 2016 pour des nouveaux logements en Brabant wallon. En 2015, ce chiffre était de 996 permis délivrés.

Le prix des maisons commune par commune

Le prix des maisons commune par commune

Le prix des appartements commune par commune

Le prix des villas commune par commune