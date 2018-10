Walibi s’est paré de ses plus beaux atouts pour Halloween. Elu meilleur événement Halloween de Belgique, le parc a remis les petits plats dans les grands pour clore sa saison 2018. Dans l’ancienne « Villa 13 », un endroit un peu reculé du parc Walibi, on peut visiter jusqu’à dimanche la « Black Rose ». L’histoire d’une famille, les roses, qui invitent les visiteurs à un diner dans leur maison hantée. Pour les plus friands de sensations, vous pourrez entrer… menottés.



Au menu de la soirée : tête vivante à déguster en cuisine, séance sado-maso dans la chambre à coucher et tête-à-tête avec le père de famille à moitié éventré dans son salon.



Vous en voulez encore ? Il existe sept zones effrayantes (Circus, District H, Gaz Town, Metamorphobia, Zone Quarantine, Cimetière, Phantom Land), quatre spectacles gratuits (Mystica by Aaron Crow, Fire Show, Circus Show, Magic Show), une Twilight parade, plus de 350 monstres.