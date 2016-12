Originaire d’Italie, Nicola Gentile Patti a quitté sa Sicile natale il y a 15 ans pour venir s’installer en Belgique. Après avoir notamment officié au sein du Stromboli, à Berchem-Sainte-Agathe, il a finalement posé ses valises en Brabant wallon, s’installant du côté de Chaumont-Gistoux et ouvrant, en août 2015, un restaurant - le Gentile - à quelques mètres du carrefour à feux de Corbais, à Mont-Saint-Guibert. Juste à côté de l’ancien concessionnaire Gourdin. Un établissement qui ne rivalisera sans doute pas avec les meilleurs restaurants gastronomiques de la région, mais qui tire tout de même son épingle du jeu.

On a aimé

L’atmosphère qui se dégage des lieux. La décoration soignée se veut confortable et agréable, notamment grâce aux sièges en cuir jaune. Les responsables du restaurant ont par ailleurs eu le bon goût de ne pas sombrer dans une décoration italienne caricaturale. La présence d’une cuisine semi-ouverte est un plus. On privilégiera le restaurant tant pour une soirée en tête-à-tête que pour une sortie entre amis.

(...)

