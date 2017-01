Si généralement la nuit du 31 décembre au 1er janvier est utilisée pour faire la fête et dire adieu à l’année précédente, certains Ittrois ont été contraints, malgré eux, de dire adieu… à certains biens !

En effet, une bande de cambrioleurs peu scrupuleux n’a pas hésité à visiter de nombreuses maisons d’Ittre et de les dépouiller en l’absence de leurs occupants. Il faut dire que depuis le début du mois de décembre, la commune est touchée par une vague de cambriolages. On en dénombrerait une bonne vingtaine uniquement sur le mois de décembre. Le soleil qui se couche plus tôt, les enfants qui ne jouent plus dehors et les gens "renfermés" chez eux sont quelques éléments qui font que ce dernier mois de l’année est le plus propice aux cambriolages.

Mais à Ittre, la nuit du réveillon de la Saint Sylvestre a été particulièrement douloureuse. Une dizaine de cambriolages ont été constatés… en une nuit ! "Chez nous, ils ont tout pris et tout saccagé", déplore Carina sur les réseaux sociaux.

Une situation qui cause, en plus, des dégâts collatéraux. "Mon fils de cinq ans ne comprend pas pourquoi on lui a pris ses cadeaux de Noël. Depuis ce cambriolage, on ne dort plus !" Même son de cloche du côté de Sophie qui a elle aussi été victime d’un cambriolage. "Ma fille de dix ans n’ose même plus dormir dans sa chambre car les voleurs sont entrés par-là. Ils ont tout retourné et volé les cadeaux des enfants."

Pour tenter de stopper ce phénomène inquiétant, des riverains ont décidé de se regrouper pour veiller les uns sur les autres. "Je propose à nos amis voisins de la rue du Rouge Bouton, rue du Bois et rue Dujacquier de veiller les uns sur les autres, lance Michael sur Facebook. La seule façon de mettre fin à tout ça, c’est d’être unis."

Une proposition qui a rapidement fait son effet puisque de nombreux riverains se sont réunis pour créer un groupe uni contre cette vague de cambriolages. En attendant, la prudence est de rigueur en cette période propice aux vols.