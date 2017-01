Déjà condamnée à deux reprises en correctionnelle pour des faits de vol, Julie V., une habitante d’Orp-Jauche âgée de 30 ans, est rapidement retombée dans ses travers, après avoir été libérée en 2015. Elle est à nouveau incarcérée aujourd’hui, après une série d’une quinzaine de méfaits toujours commis selon la même méthode, ciblant en priorité des personnes âgées.

L’intéressée agit toujours dans la même zone géographique, à savoir l’est du Brabant wallon et la région voisine de Hannut où elle commence à être (re) connue. Certains témoins ont expliqué qu’ils s’étaient méfiés en la voyant dans leur quartier…

Ce n’est pas le cas des personnes âgées que Julie parvient à amadouer en jouant la fille en détresse. Parfois, elle explique qu’elle a soif et qu’elle a juste besoin d’un verre d’eau. D’autres fois, elle affirme que sa voiture est en panne et elle demande un bottin de téléphone pour appeler un garagiste. Au besoin, elle explique qu’elle cherche son chat, ou demande l’adresse d’un médecin. Le but est juste qu’on la fasse entrer dans une habitation. Et à partir de là, les choses vont très vite.

Profitant que les occupants s’activent pour lui donner ce qu’elle demande, elle ouvre les tiroirs, rafle les sacs à main ou les portefeuilles qui sont laissés à vue, et elle disparaît rapidement. Si par malheur, elle fait main basse sur une carte bancaire et que le code peut être facilement deviné, Julie ne se gêne pas pour l’utiliser afin de faire des retraits d’argents ou de remplir le réservoir de sa voiture.