Fin de week-end difficile pour Sébastien, boulanger dans l’entité d’Orp-Jauche. Son véhicule Citroën Berlingo stationné avenue Adrien Stas face au numéro 2 sur le parking de la friterie a été défoncé dimanche vers 19h45 par un automobiliste visiblement peu scrupuleux des règles de bonne conduite et de vitesse… "Elle va aller beaucoup moins bien, la ‘cougnou mobile’ maintenant… On aura passé deux ans et demi ensemble. Tu as vu beaucoup de pains et de tartes défiler, tu m’as rendu énormément service ma cougnou mobile’. Je te dis juste au revoir et merci pour tout. J’espère que tu n’as pas eu trop mal avec cet imbécile de pilote qui s’est pris pour Schumi en plein village. Bon vent à toi".

Sébastien peste sur la manière dont l’accident s’est déroulé d’autant plus que c’est son outil de travail qui n’est définitivement plus utilisable… "Le gars circulait avec sa Volvo V70. Enfin, il faut plutôt dire qu’il volait ! Il arrivait d’Hannut. Il a essayé d’éviter une voiture qui tournait pour venir à la friterie car cela lui était impossible de s’arrêter tellement il allait vite. Il a chopé la voiture qui tournait et puis il est venu encastrer la mienne qui a été éjectée de 1,5 m sur la Ford Fiesta d’une dame garée à mes côtés. Cette dernière a, elle aussi, été projetée jusque l’escalier en béton sur sa droite ! Ma voiture est déclassée. Le châssis a bougé, ma portière du côté opposé de l’accident était pliée de 5-10 cm sur le montant de la caisse arrière !"

Un piéton a eu la peur de sa vie, l’accident s’est déroulé juste devant son nez ! Quelques instants plus tôt, c’est une famille qui sortait de la friterie…

Mais le plus fort qui reste en travers de la gorge des nombreuses personnes présentes au moment des faits, la plupart à la friterie, c’est le comportement du conducteur qui a d’abord insisté sur le fait qu’il était totalement en droit. "Il a soutenu qu’un autre usager lui avait coupé la route pour justifier la perte de contrôle de son véhicule ! Mais voilà, face à une bonne vingtaine de personnes ayant assisté à l’accident... À l’arrivée de la police, il a fini par avouer qu’il roulait trop vite."

Il faut dire que, vu les impacts et les constatations, il était difficile de nier la vitesse. Des traces de freinage sur 15 mètres étant visibles au sol… Puis les dégâts aux autres véhicules qui font suite, sont autant d’éléments probants.

Selon certains témoignages, le conducteur, totalement irresponsable et peu soucieux de l’état du conducteur de la Skoda Fabia percutée, était sous l’emprise de l’alcool. Il aurait été contrôlé "P" malgré le délai de 15’demandé aux forces de l’ordre. "Le pire est que ce monsieur a tellement crié sur le conducteur de la Skoda pour faire croire que la responsabilité lui incombait que le pauvre était en état de choc…"

Les lieux font régulièrement l’objet d’accidents. Pas plus tard qu’il y a un mois, un autre usager, à bord de sa Mercedes, avait perdu le contrôle de son véhicule pour emboutir une habitation en rénovation.