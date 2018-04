Un modus operandi peu ordinaire pour un client bien connu des policiers.



Samedi, vers 22h50, les ambulanciers ont dû intervenir pour secourir un client qui faisait un malaise au sein d'un restaurant du Boulevard Martin à Ottignies.

Mais de malaise, il n'en était rien en réalité. En effet, quelques minutes plus tôt, la victime s'était présentée au restaurant. Installé à sa table, l'homme a passé sa commande et a commencé à manger tranquillement son repas. Mais entre le dessert et l'addition, le client a simulé un malaise, histoire de détourner l'attention pour ne pas payer l'addition.

De suite, croyant à un vrai malaise, les responsables de l'établissement ont appelé les ambulanciers. Par sécurité, les secouristes se devaient de l'emmener à la Clinique Saint-Pierre à Ottignies. La fausse victime a donc pu quitter l'établissement sans payer son repas.

Mauvais calcul : la facture de l'ambulance lui sera prochainement envoyée.

A noter que ce type de grivèleries n'est pas une première chez l'auteur : il est connu pour une quinzaine de grivèleries. Mais le coup du malaise est une première en soi !