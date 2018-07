Un problème technique s'est produit durant la nuit. Le reste du domaine reste accessible

Alors que les températures dépassaient déjà les 25 degrés à l'ombre ce dimanche à 10 h, beaucoup de citoyens envisageaient de venir se rafraîchir autour de la piscine en plein air du Bois des Rêves, à Ottignies. Malheureusement, le site restera fermé au public toute la journée.

En cause : un problème mécanique entraînant notamment un manque de chlore dans le bassin. "La panne s'est produite durant la nuit et nos services techniques travaillent à pied d'oeuvre depuis 8 h pour tenter de résoudre le problème, confie Brunos Duboisdenghien, directeur faisant fonction du Bois des Rêves. Nous ne voulons pas prendre de risques au niveau de la filtration de l'eau des bassins. On préfère fermer le site toute la journée pour ne pas donner de fausses espérances aux visiteurs et laisser le temps à notre équipe technique pour travailler de manière optimale et sans pression."

La piscine du Bois des Rêves devrait rouvrir ses portes ce lundi. Mais il est conseillé à ceux qui envisageraient de s'y rendre ce lundi de consulter la page Facebook du Bois des Rêves ou de téléphoner pour s'assurer que les bassins seront bien ouverts.

Par ailleurs, la direction précise que si la piscine est fermée ce dimanche, le reste du domaine reste accessible : la plaine de jeux, la cafétéria, l'étang, les kilomètres de promenades et la piste VTT attentent leurs visiteurs aujourd'hui.