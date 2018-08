Sous influence de la boisson, il agressait les passants.

La nuit de lundi à mardi aura été particulièrement agitée pour un habitant d'Yvoir né en 1994. Il a été interpellé trois fois en quelques heures alors qu'il était en vadrouille du côté de Louvain-la-Neuve.

Tout a commencé vers 1 h 30. Visiblement sous influence de la boisson mais pas en état d'ivresse selon les termes légaux, l'homme hurlait et agressait verbalement les passants, sur la Grand-Place néolouvaniste, juste devant le Cinescope. La police est intervenue et lui a ordonné de se calmer. Après quelques instants, l'homme a pu repartir.

Mais quelques minutes plus tard, la police a une nouvelle fois été amenée à intervenir sur la Grand-Place. Toujours devant les cinémas. Et toujours pour le même énergumène. Lequel pratiquait des attouchements sur une jeune femme. C'est elle qui avait su alerter la police. La patrouille a interpellé l'homme et l'a privé de liberté. Il est resté en cellule jusque 5 h 30 avant d'être relâché.

Jamais deux sans trois : la police a à nouveau été appelée au petit matin par des nettoyeuses de rues. Ce même homme les menaçait pour une cigarette. Après interpellation, il a été relaxé.