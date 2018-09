Drôle de mésaventure que celle d'un habitant d'Ottignies, habitant rue du Bois papa, ce mercredi soir.

Alors qu'il rentrait chez lui vers 21 heures au volant de sa berline BMW, au moment de se garer en marche arrière dans son allée, l'homme a constaté que son véhicule ne freinait plus… Sa BMW a dès lors heurté le véhicule de son épouse qui se trouvait déjà dans l'allée de garage… Alors qu'il constatait les petits dégâts, quelle n'a pas été sa stupéfaction de constater que son véhicule prenait feu!

Laurent M., son voisin, allait pour sa part prendre sa douche lorsqu'il a entendu deux détonations. Surpris, il s'est précipité vers l'avant et a constaté d'énormes flammes devant la fenêtre du premier étage où il se trouvait! On aurait pu croire que sa maison brûlait! "Je me suis précipité dehors et j'ai constaté que c'était en fait la voiture de mon voisin qui était en feu et l'explosion concernait deux pneux de la BMW. J'ai de suite pris mon tuyau d'arrosage au jardin pour tenter d'éteindre mais il n'y avait rien à faire, le jet n'était pas assez puissant. Il a fallu l'arrivée des pompiers pour que le sinistre soit circonscrit!"

Ce sont les pompiers d'Overijse et non de Wavre qui sont intervenus, les sapeurs wariens étant mobiilsés par les diverses inondations qui ont touché ce mercredi soir le Brabant wallon… "Ils n'ont pas traîné pour venir pour autant, puisqu'en 17 minutes, ils étaient là… Même si cela parait toujours long quand on attend. Un expert va venir car ce n'est pas normal ce qui s'est passé avec ce véhicule… Selon les informations de mon voisin, BMW rappelle actuellement des véhicules pour des soucis techniques. Est-ce que ce serait une conséquence liée à un de ces problèmes…?"