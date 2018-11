Vous en avez marre des calendriers où l'on voit des mannequins poser ou de simples chiens et chats? Le refuge Sans Collier de Perwez a la solution à votre problème. En effet, les responsables du refuge viennent d'éditer un tout nouveau calendrier totalement unique et inédit en Belgique. "A ma connaissance, c'est une première, sourit Sébastien De Jonge, le directeur de Sans Collier. Habituellement, pour faire ce genre de photos, on prend des mannequins ou des pompiers balaises. Ici, ce sont des gens comme tout le monde qui ont pris la pose."





© sans collier







En effet, tout au long des 24 pages du calendrier, on retrouve les bénévoles de Sans Collier, dénudés, et accompagnés d'un chien ou d'un chat du refuge. "Mais il n'y a rien de vulgaire. Les photos ont été réalisées par un professionnel et contrairement à ce que je pensais au début, les bénévoles ont rapidement accepté de jouer le jeu. On a même été obligés de faire une sélection car il y avait trop de monde."





L'objectif de ce calendrier est double, comme l'explique Sébastien De Jonge. "Le premier, c'est bien évidemment de récolter des fonds pour le refuge et pour les animaux. Mais si on peut aussi faire un petit coup de buzz par la même occasion, c'est parfait et ça permettra de nous faire connaître. Si ça marche, on gagnera sur les deux tableaux."





Au total, ce calendrier représente près de trois mois de travail. "On a commencé en août. Le studio de shooting a été installé dans le refuge et le shooting en lui-même a duré trois jours. Ensuite, il a fallu faire les retouches, la mise en page,..."





Les responsables du refuge espèrent en vendre un millier. Les calendriers sont en vente au prix de dix euros au refuge ou sur la boutique en ligne de Sans Collier: www.sanscollier.be