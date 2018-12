Scène absolument surréaliste à Louvain-la-Neuve la nuit dernière. En effet, plusieurs policiers en civil et en uniforme de la zone de police d’Ottignies Louvain-la-Neuve ont été agressés et blessés par des militaires vers 2h30 du matin lorsqu’ils ont tenté de mettre fin à un début de bagarre.

Les faits se sont produits sur la place de l'Université. Deux personnes se disputaient violemment et des policiers en civil, qui fêtaient un anniversaire à proximité, ont décidé d'intervenir pour séparer les deux protagonistes de la bagarre, en précisant leur qualité de policier

Les deux bagarreurs ont été rejoints par un groupe de militaires qui ont décidé de se retourner en masse contre les policiers. Face à cette situation incroyable, les policiers locaux ont dû faire appel à plusieurs patrouilles de l'arrondissement pour mettre fin à cette agression et bagarre rangée.

Au total, six militaires ont été arrêtés et mis à la disposition du Parquet de Nivelles tandis que neuf policiers ont été blessés, certains souffrant de commotions et d'arcades sourcilières ouvertes... Trois ont dû être hospitalisés.

Le Procureur du Roi et ses services considèrent cette bagarre comme grave et ont chargé la police judiciaire d’enquêter en profondeur pour faire la lumière sur la situation et sur ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là.

La bonne nouvelle, c'est que le dernier policier blessé a pu quitter la clinique Saint-Pierre d'Ottignies en début d’après-midi ce vendredi. Les services du jour ont néanmoins dû être modifiés pour remplacer les blessés et garantir une continuité du travail.

Selon nos infos, la scène aurait été filmée par des magistrats présents pour fêter l'anniversaire d'un policier.