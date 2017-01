En septembre 2016, Frédéric, un ancien habitant de Jodoigne, avait obtenu que l’examen de son dossier devant le tribunal correctionnel soit reporté, afin qu’il puisse consulter un avocat. Mais il est revenu sans conseil, hier matin : il en avait bien consulté un, mais celui-ci n’était pas prêt. Il faut dire que le prévenu l’avait contacté… jeudi !

Pas de quoi mettre la présidente d’excellente humeur, et le dossier a été pris hier. Le trentenaire était poursuivi pour des préventions d’attentat à la pudeur, incitation à la débauche et possession de fichiers à caractère pédopornographique, en 2013 et 2014.

L’enquête a démarré par une plainte déposée… au Canada ! C’est que le Jodoignois utilisait un site Internet et sa webcam pour contacter des mineures d’âge. Des filles de 11, 14 ou 16 ans avec lesquelles il avait, au milieu de la nuit, des conversations à caractère sexuel.

Et les rapports qui s’installaient étaient du genre sadomasochiste, avec insultes et ordres de se conformer aux désirs de l’adulte. Il s’agissait pour certaines victimes de se déshabiller mais cela allait parfois plus loin, avec notamment la demande de s’introduire une brosse dans les parties génitales.

Les parents d’une des jeunes filles ont trouvé des traces de ce type de dialogue et ont alerté les autorités. Et l’enquête a déterminé l’adresse IP de l’ordinateur utilisé en Belgique : il appartenait à la mère du prévenu.

Auditionné par la police, il a parlé d’une sorte de jeu, auquel il s’adonnait lorsqu’il avait bu, alors qu’il était en pleine déception sentimentale.

Le parquet a demandé qu’il mette en place un suivi psychologique, ce qu’il n’a pas fait. D’où les 12 mois de prison avec sursis probatoire requis vendredi. Jugement le 24 février.