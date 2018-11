Depuis l’annonce de l’absence de Charles Michel sur la liste MR à Wavre pour les dernières élections communales, beaucoup de choses se sont passées dans la cité du Maca et au soir du 14 octobre, les résultats se sont fait attendre très tard dans la nuit. Ceux-ci ne sont tombés que vers 3 h 30 du matin non sans de nombreuses péripéties : coupure de courant, perte de données sur les clés USB…

Tout cela pour arriver à un résultat plus que serré où la liste MR, emmenée par Françoise Pigeolet, gardait la majorité absolue… pour six petites voix seulement. Des faits qui n’ont pas laissé l’opposition actuelle sans réaction et Benoît Thoreau (CDH) a demandé à ce que les votes soient recomptés.

S’en est suivie une période de flou artistique entre négociations entre les différents partis et attente du verdict de cette requête. Finalement, celui-ci est tombé jeudi soir : il y aura bien un recomptage des voix dans la cité du Maca. "J’ai été contactée par le gouverneur qui m’a informé que les votes des bureaux 7 et 8 seront recomptés mardi prochain au SPW Intérieur", explique Françoise Pigeolet.

Un verdict qui pourrait bien redistribuer les cartes dans la cité du Maca si jamais des erreurs avaient été commises lors du dépouillement. "Il y avait un vent de suspicion dans le chef d’un parti de l’opposition et je pense que cette décision est judicieuse pour ramener un peu de sérénité, continue Françoise Pigeolet. Alors certes, il y a des risques vu que ça se joue à quelques voix près et je ne peux pas dire que je ne suis pas inquiète, ce ne serait pas vrai. Mais en termes de transparence et de sérénité, c’est mieux pour tout le monde."

Un recomptage des voix à Wavre ? Ce sera une grande première pour la cité du Maca. Le 6 novembre prochain, on saura donc officiellement quels sont les résultats des élections communales. Ensuite, les différents partis ne devront pas traîner pour former une majorité puisque le pacte de majorité doit être conclu pour le 12 novembre ! L’horloge tourne…