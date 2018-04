Que l’on soit fumeur ou non, devoir slalomer entre les mégots de cigarettes que l’on retrouve un peu partout sur les trottoirs et dans la rue, ce n’est pas ce qui a de plus chouette à faire lorsqu’on se promène. Et malheureusement, à Waterloo, on ne déroge pas à la règle : les mégots, on en retrouve un peu partout, mais surtout par terre !

Un constat qui a été amené jusqu’à la table du conseil communal récemment. En effet, Bénédicte Colla-Vander Borght, conseillère communale Ecolo, a été interpellée par le manque de civisme de certains. "J’ai été impressionnée par le nombre de mégots de cigarettes que l’on retrouve aux abords de la gare, s’est-elle étonnée de manière négative. Ne serait-il pas intéressant d’organiser une sensibilisation auprès de la population afin que cela cesse ?"

Une interpellation qui, de manière assez étonnante, a enchanté Florence Reuter, la bourgmestre de la cité du Lion. Et pour cause : les autorités communales ont décidé de sortir un nouveau lapin de leur chapeau à ce sujet. "Le collège a justement pris la décision de tester un nouveau projet de cendriers qui permettent de recycler les mégots."

Un projet surprenant qui n’est visiblement pas courant. "C’est une première en Wallonie et même en Belgique, je pense. On a eu vent de ce projet qui s’est développé en France et on s’est dit qu’on pourrait le tester à Waterloo", continue Florence Reuter.

Concrètement, il s’agit de gros cendriers de forme cylindrique. Dans un premier temps, ceux-ci devraient être installés dans le centre de la commune et aux abords de la gare, soit les endroits les plus sensibles à cette problématique. "C’est un chouette projet car il permet d’ajouter des cendriers, ils sont assez esthétiques et on fait attention à la question du recyclage."

Quant à savoir en quoi ces mégots seront recyclés, il semblerait que ce soit en différents matériaux, mais ce n’est évidemment pas la question la plus importante. Reste maintenant à tout de même sensibiliser la population. Car aussi beaux soient-ils, si les Waterlootois n’utilisent pas ces nouveaux cendriers et continuent de jeter leurs mégots à terre, la situation restera identique. Tout n’est donc qu’une question de respect et de savoir-vivre au final !