L’année académique 2018-2019 a démarré lundi à l’UCLouvain et les rues de Louvain-la-Neuve ont renoué avec l’animation qui les caractérise dix mois par an. C’est que sur environ 31.000 étudiants répartis sur les différents campus de l’université, pas moins de 21.000 suivent leurs cours sur le site de Louvain-la-Neuve.

Un chiffre global qui devrait a priori rester stable. Les inscriptions ne sont pas du tout clôturées - il y avait d’ailleurs des files dans les halles hier - mais l’UCLouvain a enregistré pour l’instant autant d’inscriptions qu’à la même date en 2017, tant pour les étudiants de première génération (ceux qui n’ont jamais été inscrits en première) que pour ceux des autres années.

Trop tôt aussi pour tirer des conclusions définitives en matière de choix de filières mais de premières tendances semblent se dégager. Ainsi, une augmentation des inscriptions est constatée dans les filières classiques des sciences humaines. C’est notamment le cas en langues et lettres françaises et romanes, ainsi qu’en langues et lettres anciennes et modernes.

L’UCLouvain constate également un engouement renforcé pour les sciences de gestion, pour les sciences informatiques et pour les sciences biologiques. À confirmer dans les prochaines semaines…

Alors que cette année académique qui débute est placée sous le thème LouvaINternational, le recteur Vincent Blondel pointe aussi une évolution majeure de l’université. Actuellement, 20 % des étudiants de l’université sont des étudiants internationaux. Et cette proportion grimpe même à 50 % en ce qui concerne les chercheurs.

Une plus grande ouverture à l’international est une volonté depuis plusieurs années. D’ailleurs, alors que l’université a engagé 50 nouveaux enseignants pour cette nouvelle année académique, 50 % d’entre eux sont également internationaux.

Et au niveau de la mobilité des étudiants, il apparaît que déjà actuellement 25 % des étudiants qui terminent leur cursus à l’UCLouvain ont passé au moins six mois à suivre des cours à l’étranger. Et pas seulement en Europe : aujourd’hui, la destination de préférence est le Canada.