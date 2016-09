Quand les vacances virent au cauchemar…

Brabant Wallon

Cet été, Virginie, Damien et leurs deux enfants avaient décidé de passer leurs vacances en Crète. Si, sur place, tout s’est bien passé, leur retour fut plus chaotique. À peine les moteurs de l’avion lancés, un réacteur s’est embrasé et a laissé apparaître une épaisse fumée jaune. "On a vu les pompiers arriver et on s’est fait arroser de mousse , explique Virginie. Ensuite, le pilote nous a annoncé que nous allions devoir attendre."

C’était le début d’une attente interminable et d’un long chemin de croix. "Nous sommes arrivés à un hôtel vers 1h du matin. Les voyageurs qui avaient des enfants ont dû attendre la fin pour avoir une chambre familiale. Logique que les enfants soient les derniers servis !"

Après une nuit où toute la famille s’est rendu compte qu’elle n’était pas passée loin de la catastrophe, Damien s’est rendu à la réception pour prendre des nouvelles. "Vers 13h, on nous a dit que nous aurions un avion pour nous ramener chez nous, poursuit Virginie. Au moment venu, nous donnons nos cartes d’identité et mettons les valises à la pesée mais la guichetière rencontre un problème. Elle se lève avec nos cartes et cherche quelqu’un. Damien plaisante en disant que nous faisons peut-être l’objet d’un mandat d’arrêt mais la réalité était moins drôle : toutes les places de l’avion avaient été données !"

Thomas Cook avait en effet affrété un avion qui comptait… douze places de moins. "Comment peut-on faire ça à des voyageurs qui ont vécu un stress comme celui de la veille ? C’est scandaleux de ne pas avoir été informés du surbooking alors qu’ils savaient que des voyageurs resteraient sur le carreau", déplore la Waterlootoise.

Obligée de rester sur place, la famille a imposé ses conditions. "On nous a dit qu’il n’y avait pas de souci et qu’on serait accueilli par quelqu’un de Neckermann. Sauf que, quand on est arrivés, il n’y avait personne. Aucune information. Aucune personne de contact. Néanmoins, nous sommes montés dans notre chambre, effondrés par notre mésaventure qui se poursuivait."

Le lendemain matin, excédés, ils ont tenté d’obtenir des infos auprès d’un responsable. "Damien a eu un numéro et est tombé au sol quand on lui a dit que, selon eux, tous les passagers étaient bien partis et arrivés à bon port hier soir. De qui se moque-t-on ?"

Finalement, la famille a été avertie qu’un vol était confirmé vers 18 h 30. "On a encore attendu une journée comme des zombies avant de rentrer chez nous le jour… de la rentrée des classes", conclut Virginie qui se souviendra de ses vacances d’été de 2016 !

Une rentrée des classes perturbée

Si la mésaventure s’est finalement bien terminée, elle a néanmoins eu des conséquences collatérales. "Nous avions tout prévu pour la rentrée des classes sauf que tout a été chamboulé, continue Virginie. On est rentré en Belgique dans la nuit du 1er septembre alors que notre fils, Raphaël, faisait sa rentrée scolaire en première primaire dans sa nouvelle école ce jour-là !"

Pas l’idéal, on en conviendra. Suite à cette mésaventure, la famille a déposé plainte mais la réponse leur a permis de comprendre certaines choses. "Nous avons reçu une réponse de la plainte que nous avions déposée électroniquement à Neckermann. Leur réponse : Les problèmes que vous avez rencontrés sont de la responsabilité de la compagnie aérienne Thomas Cook Airlines et nous ne pouvons rien faire pour vous. Envoyez leur une plainte à eux. Merci Neckermann, société avec laquelle nous avons réservé, signé et payé nos vacances. Neckermann, membre de… Thomas Cook Group ! La boucle est bouclée."