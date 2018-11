Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a examiné mercredi un dossier de vol à la voiture bélier, commis le 28 juin dernier en pleine nuit dans le piétonnier de Louvain-la-Neuve. Trois auteurs avaient défoncé, avec une Audi RS6, la porte de la boutique Proximus de la rue Charlemagne, dans la cité universitaire.

La police, par hasard, se trouvait à proximité et avait tenté de couper la route aux auteurs. Ceux-ci ont foncé dans le véhicule de patrouille et un des voleurs, qui se trouvait à l'arrière de l'Audi, est tombé de la voiture lors du choc. Quatre ans de prison ferme ont été requis contre lui. Ses deux complices, dont il prétend ne pas savoir grand-chose, ont réussi à prendre la fuite. Leur puissante Audi, touchée par des tirs d'arme à feu lors de la tentative d'interception à Louvain-la-Neuve, a facilement semé une autre voiture de police qui avait entamé une course-poursuite après l'avoir repérée à l'entrée de l'autoroute E411. Un policier a été blessé lors de l'interception de l'auteur qui est tombé de l'Audi dans la rue Charlemagne.

Les vidéos de surveillance montrent que les auteurs étaient rôdés à ce type de faits. Encagoulés et gantés, ils se sont concentrés sur les GSM placés dans les réserves du magasin, délaissant la caisse et les articles en vitrine. Ils avaient manifestement bien repéré les accès au piétonnier de Louvain-la-Neuve. Et le conducteur de l'Audi, à la vue de la police, n'a pas hésité à brandir une arme de poing.

Ahmad A., le seul suspect intercepté, est âgé de 22 ans et domicilié à Utrecht, aux Pays-Bas. D'après le parquet, il a déjà eu des ennuis judiciaires dans son pays, notamment dans un dossier de tentative de meurtre. Et il a été emprisonné en Allemagne pour des faits identiques à ceux commis à Louvain-la-Neuve, ciblant déjà un magasin de GSM.

"Un professionnel", a considéré le substitut mercredi à l'audience, en requérant quatre ans de prison ferme.

Le tribunal rendra son jugement le 5 décembre.