L'amende risque d'être très salée.

Samedi dernier, à Ramillies, dans la rue de Perwez, les policiers de la route ont effectué un contrôle de vitesse ordinaire.



304 véhicules ont été contrôlés dont 11 "flashés". Et parmi eux, il y a eu une belle surprise avec un automobiliste flashé à 131 km/h au lieu de 70, a rapporté Jacques Vandenbosh, commissaire divisionnaire et chef de corps de la zone.

Dans la zone de police Brabant wallon est, ce type d'infraction est en forte hausse ces dernières années, malgré les contrôles fréquents. En 2010, on constatait 7.748 infractions pour vitesse excessive. Sept ans plus tard, on en dénombrait 36.647. Et 2018 ne s'annonce pas meilleure: on recense (déjà) 21.036 infractions du genre au premier semestre.