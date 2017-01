Ce mardi matin, des passants ont constaté qu’un Grand-duc n’a pas survécu à une électrocution, sur un poteau électrique aux abords de la plaine de Boneffe. Majestueuse, la bête n’a pas manqué d’attirer les curieux en attendant l’arrivée d’ORES, appelé pour venir décrocher le hibou. On peut même écrire qu’à un moment donné, la scène donnait lieu à une véritable attraction locale. Natagora a également été avisé et a jugé utile de prévenir le Département Nature et Forêts (DNF) ainsi que l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.

Il faut savoir que le Grand-duc est une espèce très sensible à la présence humaine. Menacé principalement par la chasse illégale et les prélèvements d’œufs, des études prouvent qu’une mortalité importante est également due aux collisions contre les câbles électriques aériens et les fils de fer.

La plaine de Boneffe, quant à elle, est connue pour abriter de nombreuses espèces ornithologiques, ce qui entraîne actuellement un conflit au sujet d’un parc éolien qui doit y voir le jour, mais les travaux sont dorénavant suspendus par un arrêté du conseil d’État.