Les libéraux s’associent aux socialistes pour former une majorité confortable.

Après concertations préalables avec l’ensemble des formations politiques et au vu « des choix citoyens en termes de voix de préférence » lors des élections communales du 14 octobre dernier, la liste NAP-MR (14 sièges sur 27) de l’actuelle bourgmestre Patricia Lebon ouvre sa majorité absolue à la liste SolidaRix (3 sièges).

Dans un communiqué, Patricia Lebon, 1ère score avec 2158 voix, et Grégory Verté, 3ème score avec 903 voix, s’engagent « avec leurs groupes dans un partenariat complémentaire sur le plan des personnalités, des compétences, des intérêts et riche d’expériences dans la gestion communale ».

« Après six années de majorité absolue et une opposition constructive, les nombreux points de convergence quant aux projets et priorités, parmi lesquelles les aspects environnementaux et citoyens, relevés dans nos programmes augurent une collaboration efficace et sereine au bénéfice de tous les citoyens de Rixensart », expliquent Patricia Lebon et Grégory Verté.