La famille Mgroyan est arrivée en Belgique en 2009 et s’est installée à Rixensart en 2011. Fuyant l’Arménie, une région touchée par la guerre et de vives tensions ethniques, les quatre enfants et leurs parents se sont rapidement intégrés dans leur nouvel environnement. Pour preuve, les quatre enfants sont scolarisés dans la région et leur intégration est unanimement reconnue.

Ils vont à l’école du Centre à Rixensart, au collège Notre-Dame des Trois Vallées, Notre-Dame des Anges et Alix-Le-Clarc. Ils participent régulièrement aux activités de l’antenne de l’école des devoirs “D’Clic” et les deux adolescentes prennent part aux animations mises en place par le “Plan de Cohésion Sociale”, tout comme les parents qui ont suivi des cours de français ainsi que des cours de citoyenneté. Concernant les plus jeunes enfants, ils ne parlent d’ailleurs que le français et n’ont connu… que la Belgique !

Pourtant, la famille Mgroyan est menacée d’expulsion. Une demande de permis de séjour a été déclarée non recevable par l’Office des étrangers le 14 décembre dernier. Un recours a été introduit mais malheureusement, celui-ci n’est pas suspensif. Résultat : la famille pourrait être expulsée à tout même après le 20 janvier !

Les avocats de la famille Mgroyan souhaitent trouver une solution qui pourrait passer par l’introduction d’une nouvelle demande d’asile auprès du Commissariat général aux réfugiés et apatrides. Car si ce couple et ses quatre enfants ont quitté leur pays pour venir en Belgique, ce n’est pas pour le plaisir. Ils ont dû fuir en toute hâte, non sans avoir subi des sévices. Un retour en Arménie est tout simplement impossible sans mettre en danger les membres de la famille Mgroyan.