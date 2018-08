Envisagée après la coupe du monde, la distinction vient d'être confirmée

Au lendemain du très beau parcours réalisé par les Diables Rouges à la Coupe du Monde de football en Russie, la DH avait révélé en primeur que les autorités communales de Waterloo, et en particulier la bourgmestre Florence Reuter, avaient émis l’idée que le sélectionneur de l’équipe nationale belge, Roberto Martinez, soit fait citoyen de la commune de Waterloo.

Le natif de Balaguer, en Espagne, devait toutefois encore être contacté par les autorités communales pour savoir s’il accepterait une telle reconnaissance. Et aujourd’hui, c’est confirmé : Roberto Martinez sera bien élevé au rang de citoyen d’honneur de Waterloo. Une mise à l’honneur qui se fera le 2 septembre prochain à l’occasion de la traditionnelle braderie de la cité du Lion. “Cette troisième place à la Coupe du Monde, nous la devons aux joueurs, bien entendu, mais aussi à celui qui leur a insufflé l’élan de la victoire : Roberto Martinez, justifient les autorités communales. Parfois décrié par la presse et une partie du public, le sélectionneur de l’équipe belge a su démontrer son intelligence tactique, son sens du jeu et sa gestion des relations humaines, sans jamais se départir de son humilité, ni de son calme, même dans les moments difficiles.”

Les autorités communales rappellent que le titre de citoyen d’honneur est une “distinction rare, uniquement attribuée aux personnalités qui participent à la renommée de notre commune.”

Par le passé, un autre

footballeur résidant à Waterloo avait été élevé au titre de citoyen d’honneur de la ville : il s’agissait de Georges Grün après le formidable parcours de la Belgique à la coupe du Monde de Mexico, en 1986.

Le 2 septembre prochain, Roberto Martinez défilera le long de la chaussée de Bruxelles, à partir de 14 h. La cérémonie se déroulera ensuite sur un podium dressé devant la place Albert 1er.