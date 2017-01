Lancé en février 2011 le long de la rue du Try Bara, à Ohain, le Bliss - un temps géré par l’ancien joueur de tennis Kristof Vliegen - est rapidement devenu un établissement branché de la commune lasnoise, détrônant même la Tartine comme place to be de l’entité. Le restaurant, en bientôt six ans, a pourtant bien changé de physionomie. Exit le concept à l’américaine des premiers mois : l’esprit saloon avec ses vieilles pompes à essences, sa bannière étoilée et les plaques d’immatriculation des différents états ont fait place à un concept plus chaleureux et cosy. Sans doute plus à même à répondre aux attentes de la clientèle lasnoise. La cuisine aussi a évolué. En bien.

On a aimé

L’atmosphère qui se dégage au sein du restaurant. Notamment grâce à une déco soignée axée à la fois sur le contemporain et le vintage. Une prise de position tranchée qui plonge le client dans une ambiance tamisée et rustique. Vraiment à part.

