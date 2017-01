A l'affiche dans l'émission The Voice, Marc Pinilla et son groupe le seront aussi à l'Inc'Rock BW Festival. Sur scène, cette fois

Une nouvelle salve de noms a été annoncée ces derniers jours par les organisateurs de l’Inc’Rock festival, qui se tiendra fin avril. Parmi eux, on retrouvera le groupe Suarez qui viendra défendre leur nouvel album Ni colère ni rancœur.

Marc Pinilla et ses musiciens sont des fidèles du festival puisqu’ils y participeront pour la sixième fois en douze éditions. Ils se produiront le dimanche soir, tout comme HK et les Saltimbanks, qui vous emmèneront "dans un voyage poétique par-delà les frontières musicales, où le hip-hop répond à la chanson, où la world se fait tantôt manouche tantôt reggae".

Les amateurs de reggae seront servis puisque The Sunvisors seront également présent. La veille, samedi, les jeunes producteurs brabançons Alex Germys (Genval) et Henri PFR (La Hulpe) s’ajoutent à la programmation aux accents belges et électro de cette journée, aux côtés des synthés 80’s des Liégeois de Piano Club.

Quant au line-up du vendredi soir, il est complété par trois rappeurs : Guizmo, "soutenu par des figures mythiques telles que Oxmo Puccino ou encore Yousshoupha"; Roméo Elvis, "fils de Laurence Bibot et de Marka et l’un des rappeurs les plus populaires de notre plat pays"; mais aussi un autre compatriote, Convok, qui n’a pas hésité à se présenter sur la page Facebook de l’Inc’rock.

Tous ces artistes rejoignent donc les têtes d’affiche déjà dévoilées que sont Puggy, Mustii, Kid Noize et Kerry James. Une vingtaine de noms devraient encore compléter le programme. Les Mutualités chrétiennes et l’école de musique Music Action ont également confirmé leur présence pour animer les plus petits.