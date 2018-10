Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné vendredi Antonino R., un retraité originaire de Charleroi, à une peine de sept mois de prison assortie d'un sursis probatoire total.

Pour bénéficier de ce sursis, l'homme devra notamment suivre une formation dispensée par l'Institut Vias et centrée sur l'agressivité dans le trafic. Le 7 novembre 2017, alors qu'il était bloqué dans les files de voitures devant le collège Cardinal Mercier de Braine-l'Alleud, l'homme s'était énervé, sortant de son véhicule avec une batte de baseball. Un professeur et un élève de première secondaire avaient été blessés. L'incident avait été relayé dans la presse et sur les réseaux sociaux et, lorsque les policiers sont intervenus, ils ont recueilli plusieurs témoignages permettant d'identifier le prévenu. Devant le tribunal correctionnel, Antonino R. reconnaissait avoir eu une réaction disproportionnée mais maintenait n'avoir pas frappé le professeur, se contentant de le menacer avec la batte de baseball. Quant au mineur d'âge blessé au genou lors de la scène, le prévenu ne se rappelait pas de sa présence sur les lieux.

Le tribunal estime que le mineur a été touché par le véhicule du prévenu, de manière involontaire. Il estime par contre que les dénégations d'Antonino R. à propos des coups donnés au professeur ne sont pas crédibles. Les préventions de coups volontaires, de menaces et de détention d'armes sont donc établies.

Pour fixer la hauteur de la peine, le tribunal a pris en compte la gravité des faits attentatoires à l'intégrité physique des victimes, la violence dont le prévenu a fait preuve mais aussi les regrets exprimés à l'audience et son absence d'antécédents judiciaires. Les mesures de faveur plaidées par la défense sont cependant écartées, pour ne pas banaliser des faits que le tribunal qualifie d'intolérables.